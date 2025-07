Viaggi & Turismo, trasporto aereo: dai liquidi ai cani in cabina, le novità

MeteoWeb

L’estate 2025 si preannuncia come un crocevia di cambiamenti significativi per chi sceglie l’aereo come mezzo di trasporto. Dalle procedure di imbarco alle nuove regole per il trasporto dei bagagli e degli animali domestici, i passeggeri si troveranno di fronte a un panorama in evoluzione. Il Codacons, sempre attento alle dinamiche che impattano i consumatori, ha passato in rassegna queste importanti novità, evidenziando non solo i potenziali benefici in termini di snellimento delle operazioni e maggiore comfort, ma anche le criticità e le incertezze che potrebbero sorgere. Preparatevi a scoprire cosa vi attende nei cieli, perché le normative stanno cambiando e con esse l’esperienza di viaggio.

Controlli più snelli e liquidi senza pensieri

Una delle modifiche più significative riguarda i controlli di sicurezza. L’ENAC ha eliminato l’obbligo di presentare il documento d’identità insieme alla carta d’imbarco ai gate degli aeroporti italiani, un passo che mira a velocizzare le procedure. Da sabato 26 luglio, è entrato in vigore un altro cambiamento atteso: grazie a scanner di nuova generazione, è ora possibile trasportare liquidi in contenitori superiori a 100 ml nel bagaglio a mano, senza doverli estrarre ai controlli. Tuttavia, questa agevolazione è disponibile solo negli aeroporti italiani già dotati delle nuove tecnologie, come Milano Malpensa, Linate, Roma Fiumicino e altri, il che potrebbe generare confusione o disagi per chi transita o rientra da scali non ancora aggiornati.

Animali domestici in cabina e bagagli a mano extra

Un’importante novità riguarda gli amici a quattro zampe: una delibera ENAC di maggio consente ai passeggeri di portare in cabina animali domestici con peso superiore a 8/10 kg, purché in trasportini idonei e assicurati al sedile. Il Codacons sottolinea però che si tratta di un’iniziativa volontaria per le compagnie aeree, che potranno decidere se aderire e a quali condizioni. Sul fronte dei bagagli, una proposta approvata dalla Commissione trasporti del Parlamento europeo mira a garantire il diritto a portare a bordo due bagagli personali gratuiti, con il secondo che dovrà rispettare dimensioni più contenute.

Possibili rincari e indennizzi ridotti

Non tutte le notizie sono positive per i passeggeri. Il Consiglio Trasporti dell’UE ha proposto modifiche al Regolamento 261/2004 che potrebbero ridurre gli indennizzi in caso di ritardo aereo e renderli più difficili da ottenere. Attualmente fino a 600 euro, gli indennizzi potrebbero scendere a un massimo di 500 euro e scatterebbero solo per ritardi superiori alle 6 ore per voli a lungo raggio, e 4 ore per quelli più brevi. Il Codacons ha espresso preoccupazione per queste misure, evidenziando il rischio di disagi e costi aggiuntivi per i viaggiatori, e sollevando dubbi sulla sicurezza legata all’eliminazione del controllo del documento d’identità al gate.