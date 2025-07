Vigili del Fuoco italiani sfilano nel Var nella parata per la festa nazionale francese | FOTO

MeteoWeb

Una giornata particolare per i Vigili del Fuoco italiani ed i volontari AIB del Piemonte, impegnati dall’1 luglio in Francia, nella zona del Var vicino Marsiglia, a fianco dei pompieri francesi nell’ambito dei preposizionamenti di risorse antincendio boschivo del Meccanismo Unionale di Protezione Civile. In particolare, gli operatori italiani sono stati impegnati per alcuni incendi di rilievo alimentati dal vento di Mistral, ottenendo il riconoscimento anche del prefetto del Var, Simon Babre, che ha invitato il contingente a sfilare nella parata della festa nazionale francese.

Il 13 luglio, dopo i reparti militari la parata è stata conclusa dal passaggio dei mezzi antincendio dei sapeurs pompiers del Var uniti a quelli dei Vigili del Fuoco italiani e dei Volontari AIB. “Un’esperienza insolita ma suggestiva, un segnale di come la collaborazione nel soccorso possa mettere in moto sinergie aggiuntive stimolate dalla conoscenza reciproca e dalla stima che nasce lavorando fianco a fianco nell’emergenza”, sottolinea una nota dei Vigili del Fuoco.