Tragedia a Villetta Barrea: romano muore per arresto cardiaco mentre gioca a calcetto durante un’escursione

Era salito sul rifugio Colle Cieco assieme alla comitiva di turisti ma quella insegna che doveva essere una domenica all’del relax si è trasformata in tragedia per un 57enne originario di Roma che è deceduto, nel pomeriggio, nel corso di un’escursione, sul territorio comunale di Villetta Barrea. Stando a quanto ricostruito è emerso che l’uomo stava giocando a pallone con alcuni amici quando si è accucciato improvvisamente al suolo. Sul posto è intervenuto l’elicottero del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ad effettuare i dovuti accertamenti sono stati i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, comandati dal capitano Giuseppe Testa. La morte è dovuta ad un arresto cardiaco, come rilevato dai medici.