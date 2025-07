MeteoWeb

Un altro decesso per infezione da virus West Nile: si tratta di un uomo di 72 anni, morto nell’ospedale di Caserta, dove era ricoverato. È il 4° decesso in Campania e l’8° in Italia. L’anziano, di Maddaloni, nel Casertano, aveva malattie pregresse e un quadro clinico complesso.