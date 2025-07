Vita su Venere? Nuova missione proverà a svelare il mistero dei gas

MeteoWeb

La possibilità che minuscole forme di vita batterica possano esistere tra le nubi di Venere potrebbe finalmente essere svelata grazie a una missione supportata dal Regno Unito. Negli ultimi 5 anni, i ricercatori hanno rilevato la presenza di 2 potenziali biomarcatori – i gas fosfina e ammoniaca – che sulla Terra possono essere prodotti solo da attività biologiche o processi industriali. La loro esistenza nelle nubi venusiane non può essere facilmente spiegata da fenomeni atmosferici o geologici conosciuti.

Jane Greaves della Cardiff University e il suo team stanno studiando un modo per fare chiarezza. Durante il National Astronomy Meeting 2025 della Royal Astronomical Society a Durham, hanno presentato un nuovo concetto di missione che mira a cercare e mappare fosfina, ammoniaca e altri gas ricchi di idrogeno che non dovrebbero essere presenti su Venere.

La Missione VERVE

Il piano prevede la costruzione di una sonda di dimensioni CubeSat, con un budget di 50 milioni di euro (59 milioni di dollari), che viaggerebbe a bordo della missione EnVision dell’Agenzia Spaziale Europea, prevista per il 2031. Una volta arrivata su Venere, la sonda, denominata VERVE (Venus Explorer for Reduced Vapors in the Environment), si staccherebbe per condurre un’indagine indipendente, mentre EnVision esplorerebbe l’atmosfera, la superficie e l’interno del pianeta.

“I nostri ultimi dati hanno trovato ulteriori prove di ammoniaca su Venere, con la possibilità che esista nelle parti abitabili delle nubi del pianeta“, ha affermato la Professor Greaves. “Non ci sono processi chimici conosciuti per la produzione né di ammoniaca né di fosfina, quindi l’unico modo per sapere con certezza cosa le produce è andare lì“.

L’obiettivo della missione è stabilire se questi gas siano abbondanti o presenti in tracce, e se la loro origine sia sulla superficie planetaria, ad esempio sotto forma di espulsioni vulcaniche, oppure se ci sia qualcosa nell’atmosfera, potenzialmente microbi che producono ammoniaca per neutralizzare l’acido nelle nubi venusiane.

Dalla fosfina all’ammoniaca

La fosfina è stata rilevata per la prima volta nelle nubi venusiane nel 2020, ma la scoperta si è rivelata controversa perché le osservazioni successive non sono riuscite a replicare il ritrovamento. Tuttavia, ciò non ha scoraggiato il team di ricercatori dietro il progetto JCMT-Venus, un programma a lungo termine per studiare il contenuto molecolare dell’atmosfera di Venere, che ha coinvolto per la prima volta il James Clerk Maxwell Telescope alle Hawaii.

Il team ha seguito la “firma” della fosfina nel tempo e ha scoperto che il suo rilevamento sembrava seguire il ciclo giorno-notte del pianeta, ovvero veniva distrutta dalla luce solare. Hanno anche stabilito che l’abbondanza del gas variava nel tempo e nella posizione su Venere.

“Ciò potrebbe spiegare alcuni degli studi apparentemente contraddittori e non sorprende, dato che molte altre specie chimiche, come l’anidride solforosa e l’acqua, hanno abbondanze variabili, e potrebbero alla fine darci indizi su come viene prodotta la fosfina“, ha dichiarato Dave Clements dell’Imperial College London, leader del progetto JCMT-Venus.

È stato poi rivelato, durante il National Astronomy Meeting dello scorso anno a Hull, che anche l’ammoniaca era stata rilevata in modo provvisorio su Venere. Sulla Terra, questa è prodotta principalmente da attività biologiche e processi industriali. Non ci sono però processi chimici conosciuti o fenomeni atmosferici o geologici che possano spiegare la sua presenza su Venere.

Un ambiente estremo

Sebbene le temperature sulla superficie del pianeta siano di circa 450°C, a circa 50 km di altezza possono variare da 30°C a 70°C, con una pressione atmosferica simile a quella terrestre. In queste condizioni, sarebbe possibile per microbi “estremofili” sopravvivere, potenzialmente rimasti nelle nubi venusiane dopo essere emersi durante il passato più temperato del pianeta.

Tuttavia, l’unico modo per saperlo con certezza, affermano i ricercatori del JCMT-Venus, è inviare una sonda per scoprirlo. Nuovi documenti di ricerca sulle ultime scoperte sono attesi per la pubblicazione entro la fine dell’anno. La speranza è che la missione VERVE possa fornire le risposte tanto attese a una delle domande più affascinanti dell’astrobiologia: siamo soli nell’universo, o la vita ha trovato un modo per prosperare anche in un ambiente così inospitale come Venere?