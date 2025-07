Paura sul volo Turkish Airlines: atterraggio di emergenza a Brindisi per un passeggero colpito da malore

MeteoWeb

Un volo della Turkish Airlines partito da Tunisi e diretto a Istanbul ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto “Papola-Casale” di Brindisi nella notte tra venerdì e sabato, a causa di un malore accusato da un passeggero a bordo. Il volo TK0658, decollato alle ore 22:00, è atterrato intorno alle 2:00 del mattino. Il passeggero, un cittadino iraniano maggiorenne, è stato soccorso dal personale medico e trasportato in ambulanza presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi per le cure del caso.

Gli accertamenti

Gli accertamenti svolti dalla Polizia di Frontiera, dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP), e successivamente approfonditi dalla Digos e dall’Ufficio Immigrazione della Questura, hanno rivelato che a carico dell’uomo risultava una nota di rintraccio nel sistema Schengen, diramata dalle autorità tedesche nel 2024 per una segnalazione di scomparsa risalente a quando il soggetto, all’epoca minorenne, si era allontanato dalla Germania.

Dopo le dimissioni dall’ospedale e in assenza di elementi ostativi alla permanenza temporanea sul territorio nazionale, il passeggero è rimasto a Brindisi in attesa della prosecuzione del viaggio. L’episodio non ha avuto impatti sul traffico aereo.