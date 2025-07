West Nile, Asl Latina: un paziente in terapia intensiva

MeteoWeb

Un paziente con diagnosi confermata di West Nile è ricoverato in terapia intensiva e necessita al momento di supporto ventilatorio assistito: è quanto ha reso noto la Asl di Latina, spiegando che 4 pazienti ricoverati la scorsa settimana presentano un “progressivo netto miglioramento e risultano in discrete condizioni generali“. Il sesto paziente, di 86 anni, con “importanti comorbidità” resta in gravi condizioni anche se stabili negli ultimi giorni.

Sono state attivate “immediatamente tutte le misure necessarie a fronte dei recenti casi di infezione da West Nile Virus registrati nella provincia“, ha sottolineato la Asl di Latina. In particolare, è stata istituita una task force aziendale multidisciplinare, coordinata dalla Direzione generale e composta da tutti gli specialisti coinvolti nel percorso di gestione, prevenzione e sorveglianza del virus. L’obiettivo principale è stato la definizione di percorsi operativi condivisi, capaci di assicurare un’azione coordinata e continuativa su tutto il territorio. Nell’ambito delle attività coordinate dalla Regione Lazio, con il supporto dell’INMI Spallanzani, oggi si terrà un incontro formativo rivolto a tutti i professionisti sanitari della Provincia, inclusi operatori ospedalieri e territoriali della Asl di Latina, personale operante nei pronto soccorso, medici di medicina generale e pediatri del territorio, finalizzato al rafforzamento della rete di sorveglianza clinica e all’aggiornamento sulle modalità di gestione dei casi.