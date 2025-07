West Nile, altri 3 casi in Italia: due persone ricoverate in ospedale

MeteoWeb

Tre persone sono positive al virus West Nile nel Casertano. Secondo quanto apprende l’AGI, due delle persone sono ricoverate all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Sono sotto stretta osservazione, presentano febbre alta, mal di testa e un’infezione, conseguenza del virus. Una terza persona, invece, è stata dimessa. All’arrivo all’ospedale risultava negativo al test, ma positivo agli anticorpi. Quindi aveva già superato la fase acuta del virus. Una delle tre persone è residente a Orta di Atella, le altre due in altre due cittadine del Casertano. “Le due persone recuperate sono sotto stretta osservazione – dice Saverio Misso, direttore generale Centro Regionale Sangue – non versano in gravi condizioni, ma hanno sviluppato un’infezione che porta ai classici sintomi di questo virus. Seguiremo l’evolversi della situazione”.

Contattati i comuni

L’Asl di Caserta ha già contattato i comuni del Casertano interessati per poter procedere ad una disinfestazione ma, come spiega Misso: “seppur senza fare allarmismi, è importante evitare ristagni di acqua sui terrazzi e nei giardini. Usare anti repellenti e zanzariere”. Il virus West Nile, infatti, non si trasmette da uomo a uomo, ma viene trasmesso all’uomo dal morso di zanzare infette.