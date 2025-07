West Nile: perché si chiama così, sintomi e trasmissione

MeteoWeb

L’estate porta con sé non solo giornate di sole e vacanze, ma anche la potenziale minaccia di alcune malattie trasmesse da vettori, tra cui il virus West Nile. Ogni anno, l’attenzione si rinnova su questa zoonosi, ma cosa sappiamo esattamente di questo patogeno e perché porta un nome così particolare?

West Nile, origine del nome e diffusione

Il nome “West Nile” deriva dalla regione in cui il virus fu identificato per la prima volta nel 1937: il distretto di West Nile in Uganda, nell’Africa orientale. Inizialmente considerato un problema circoscritto, il virus si è progressivamente diffuso a livello globale, raggiungendo l’Europa, l’Asia e, a partire dal 1999, anche il continente americano. Questa rapida espansione è stata favorita da diversi fattori, tra cui i movimenti migratori degli uccelli (principale serbatoio del virus) e la globalizzazione dei viaggi e dei trasporti.

Sintomi: un quadro clinico variabile

La stragrande maggioranza delle infezioni da virus West Nile (circa l’80%) è asintomatica. Questo significa che molte persone vengono a contatto con il virus senza sviluppare alcun sintomo evidente. Tuttavia, nel restante 20% dei casi, possono manifestarsi sintomi lievi, simili a quelli di una comune influenza. Questi includono febbre, mal di testa, dolori muscolari e articolari, eruzioni cutanee e occasionalmente gonfiore dei linfonodi.

In una percentuale molto piccola di casi (meno dell’1%), l’infezione può evolvere in una forma neuro-invasiva grave, che colpisce il sistema nervoso centrale. In questi scenari, i sintomi possono essere molto più severi e includere encefalite (infiammazione del cervello), meningite (infiammazione delle membrane che rivestono cervello e midollo spinale) o poliomielite (paralisi flaccida acuta). Questi casi gravi colpiscono prevalentemente anziani e persone con un sistema immunitario compromesso e possono portare a conseguenze neurologiche permanenti o, nei casi più estremi, al decesso.

Modalità di trasmissione: il ruolo delle zanzare

La principale via di trasmissione del virus West Nile all’uomo è attraverso la puntura di zanzare infette. In particolare, le zanzare del genere Culex sono i vettori più comuni. Queste zanzare si infettano pungendo uccelli selvatici, che fungono da serbatoio del virus. Una volta che la zanzara ha assunto il pasto di sangue infetto, il virus si replica all’interno del suo organismo e può essere trasmesso a un nuovo ospite, come un essere umano o un cavallo, con una successiva puntura.

È importante sottolineare che il virus West Nile non si trasmette direttamente da persona a persona. Le trasfusioni di sangue e i trapianti di organi rappresentano una via di trasmissione molto rara, ma per precauzione i donatori vengono sottoposti a screening nelle aree a rischio.

La prevenzione si concentra quindi sulla protezione dalle punture di zanzara, mediante l’uso di repellenti, indumenti protettivi e l’eliminazione dei ristagni d’acqua dove le zanzare depongono le uova.