Lo Yorkshire guida la rivoluzione dell’IA nel Regno Unito

Lo Yorkshire si posiziona all’avanguardia della rivoluzione dell’intelligenza artificiale (IA) nel Regno Unito, con il nuovo Oberon Yorkshire AI EIS Fund che annuncia l’intenzione di investire milioni di dollari nella regione. Il fondo, sviluppato in collaborazione con Yorkshire AI Labs LLP, evidenzia la notevole fiducia degli investitori nel potenziale dello Yorkshire di diventare un centro nazionale di innovazione e crescita economica nel campo dell’IA. Il Fondo Oberon Yorkshire AI EIS si concentrerà su aziende pioniere basate sull’intelligenza artificiale nell’Inghilterra settentrionale, capitalizzando sul patrimonio industriale della regione, sul solido ecosistema tecnologico e sui principali istituti di ricerca. Gli investimenti si concentreranno su settori in rapida trasformazione, tra cui manifatturiero, sanità, trasporti e servizi finanziari, dove l’integrazione dell’intelligenza artificiale offre notevoli benefici economici e sociali.

Il Fondo è erogato in partnership esclusiva con Yorkshire AI Labs (YAIL), un incubatore specializzato che ha già creato e sviluppato alcune delle aziende di intelligenza artificiale più innovative della regione. YAIL è noto per il suo modello unico che combina capitale investito, capitale iniziale e una strategia commerciale concreta per creare da zero aziende pronte per gli investitori.

David Richards, fondatore di YAIL, ha commentato: “questo non è solo un fondo, è la fase successiva di un progetto che sta già funzionando. Abbiamo dimostrato che è possibile creare aziende di intelligenza artificiale di rilevanza nazionale proprio qui nello Yorkshire. L’Oberon Fund ci permette di adottare quel modello e di espanderlo, per sostenere più fondatori, accelerare più piattaforme e costruire un ecosistema di cui l’intero paese possa essere orgoglioso”.

Paul Sheehan, direttore degli investimenti di Oberon Yorkshire AI EIS, ha affermato: “l’Oberon Yorkshire AI EIS Fund rappresenta la nostra convinzione nell’importante potenziale economico e tecnologico del Nord dell’Inghilterra. In collaborazione con YAIL, abbiamo accesso anticipato a una pipeline di aziende ad alto potenziale di crescita, rigorosamente selezionate, nel settore dell’intelligenza artificiale. Con Oberon che fornisce la struttura di investimento e YAIL che individua i talenti regionali, questa nuova iniziativa è pronta per il successo nella trasformazione di talenti inesplorati in aziende scalabili e ad alte prestazioni”.

Grazie a una crescente serie di opportunità già identificate da YAIL e a una comprovata esperienza di successo con aziende come IntelliAM AI Plc (intelligenza artificiale industriale quotata in borsa), PureTec (una piattaforma di ortodonzia sostenibile) e DigitalCNC (uno spin-off dell’Università di Sheffield che applica l’intelligenza artificiale alla produzione di precisione), il Fondo mira ad accelerare la crescita regionale, incrementare l’occupazione e consolidare il ruolo dello Yorkshire come leader nazionale e globale nel panorama dell’intelligenza artificiale.