Zaporizhzhia, incendio boschivo vicino alla centrale: la situazione sulla sicurezza dell’impianto

Un incendio boschivo nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi non rappresenta attualmente una minaccia per la sicurezza dell’impianto, hanno riferito il ministero dell’energia ucraino e l’Agenzia Internazionale per l’energia atomica (Aiea). Le linee elettriche che collegano l’impianto alla rete elettrica ucraina funzionano stabilmente e forniscono un’alimentazione elettrica affidabile alla stazione per garantire la sicurezza dalle radiazioni, afferma il ministero ucraino in risposta alle segnalazioni sui social media di colonne di fumo che si alzano nei pressi dell’impianto.

“Secondo l’Aiea, il fumo nei pressi dell’impianto è collegato a un incendio boschivo scoppiato a distanza di sicurezza dall’impianto; al momento non sussiste alcuna minaccia per la sicurezza nucleare”, si legge nella dichiarazione, confermata anche dal rapporto dell’Aiea su X. Parallelamente, il ministro Svitlana Grinchuk ha osservato che, a causa delle azioni russe e dei ripetuti bombardamenti, la più grande centrale nucleare d’Europa ha perso la connessione alla rete elettrica ucraina volte nove da quando è iniziata la sua occupazione da parte delle forze russe nel marzo 2022. “L’uso di generatori (diesel) in una centrale nucleare rappresenta un rischio straordinario per la sicurezza nucleare”, sottolinea la dichiarazione del ministero.