Allo zoo di Belgrado una zebra ha ferito ieri 3 persone, tra le quali un bambino. Come riportato dai media, l’animale, per cause non precisate, è uscito dallo spazio recintato dove si trovava ferendo i 3 visitatori, che sono stati trasportati in ambulanza in 2 ospedali della città. Non si hanno al momento ulteriori notizie sulla dinamica dell’incidente.