Alexander Zverev e Medtronic insieme: una partnership sul diabete di tipo 1

Medtronic, azienda leader di Healthcare Technology, annuncia la partnership con il tennista Alexander Zverev e la sua fondazione, per incrementare la sensibilizzazione sociale sul diabete di tipo 1. Attraverso questa partnership, Zverev e Medtronic daranno maggiore eco alle voci delle persone con diabete di tipo 1 e maggiore visibilità alla forza, la tenacia e il potenziale illimitato di coloro che superano quotidianamente ogni sfida posta da questa condizione, dimostrando che il diabete non deve impedire a nessuno di vivere la propria vita al massimo. Zverev si impegna così ad aiutare le persone che convivono con il diabete a scoprire e a realizzare tutte le loro potenzialità, condividendo il suo percorso personale e sportivo che lo portano a superare le aspettative dentro e fuori dal campo.

Zverev ha ricevuto la diagnosi di diabete di tipo 1 all’età di soli quattro anni. Per molto tempo ha tenuto nascosta la sua condizione, temendo il giudizio degli altri. Oggi, però, riscrive la sua storia, trasformandola in una fonte di forza e ispirazione. “Ho sempre sognato di diventare un tennista professionista”, ha raccontato Zverev. “Fin dall’inizio, mi dicevano che competere ai massimi livelli mentre convivevo con il diabete era impossibile — ma io e la mia famiglia non lo abbiamo mai accettato. Ecco perché collaboro con Medtronic Diabete: per far sì che ogni persona con diabete si senta in grado di vivere la vita che più desidera”.

Al cuore di questa collaborazione, c’è una convinzione precisa e condivisa: la gestione del diabete non deve mai ostacolare di vivere una vita piena. Medtronic Diabete offre innovazioni tecnologiche all’avanguardia, tra cui sistemi automatizzati per la somministrazione di insulina, progettati per ridurre le difficoltà che il diabete pone nella vita quotidiana e aiutare le persone a rimanere nel range ottimale dei valori glicemici (TIR), dormire bene per tutta la notte e vivere la vita secondo i loro desideri.

“Alexander è un esempio eccellente di come si possono superare costantemente i propri limiti e, così facendo, ispirare milioni di persone”, ha dichiarato Que Dallara, EVP e presidente di Medtronic Diabete. “La sua storia è perfettamente allineata alla nostra Missione di rendere la gestione del diabete più semplice e prevedibile così che chiunque possa vivere la propria vita pienamente”.

Zverev ha superato le aspettative iniziali, diventando uno dei migliori tennisti al mondo e raggiungendo traguardi importanti, come la seconda posizione nel ranking ATP, una medaglia d’oro alle Olimpiadi e due titoli ATP Finals. Ha ottenuto tutto questo nonostante conviva con il diabete di tipo 1. Fin da giovane, gli era stato detto che la sua malattia gli avrebbe posto delle limitazioni, ma lui non si è mai rassegnato: “ero arrabbiato all’idea che questi paletti mi fossero stati imposti fin da piccolo, credevo fosse ingiusto e non voglio che nessun altro bambino arrivi a credere di avere dei limiti”, ha confessato Zverev.

Nel 2022, Zverev, insieme a suo fratello Mischa e ai loro genitori Irina e Alexander Zverev Sr., hanno fondato la Alexander Zverev Foundation, che aiuta i bambini con diabete di tipo 1 in tutto il mondo. La loro fondazione fornisce accesso alle cure essenziali per il diabete — tra cui l’insulina e altri medicinali — e organizza attività come seminari di tennis e sci per bambini per incoraggiare uno stile di vita sano e attivo. Oggi, Medtronic e Zverev, insieme, inviano un messaggio chiaro e preciso: il diabete può essere parte del proprio passato, ma non determina il proprio futuro.