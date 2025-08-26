La lezione del centenario: a 102 anni conquista il Monte Fuji

MeteoWeb

Un’impresa che sfida i limiti dell’età dal Giappone: Kokichi Akuzawa, 102 anni, ha scalato il Monte Fuji, diventando la persona più anziana a raggiungerne la vetta secondo il Guinness dei Primati. Nato nel 1923, Akuzawa non è nuovo a queste sfide: già a 96 anni aveva conquistato la cima di 3.776 metri, ma questa volta lo ha fatto nonostante una grave patologia cardiaca e un recente ricovero ospedaliero. La sua preparazione è stata tanto metodica quanto straordinaria. Dopo una caduta e un episodio di insufficienza cardiaca a inizio anno, Akuzawa ha iniziato un percorso di riabilitazione fatto di passeggiate quotidiane e ascese settimanali su montagne locali. “La guarigione è stata così rapida che i medici non riuscivano a crederci“, ha raccontato la figlia Yukiko, 75 anni.

L’impresa, durata 3 giorni e sostenuta da soste in rifugi alpini, ha messo a dura prova l’organismo del centenario, che ha comunque trovato la forza di raggiungere la cima grazie anche al supporto della nipote infermiera.

Più che un record sportivo, la scalata di Akuzawa rappresenta un caso emblematico di resilienza fisica e mentale, aprendo riflessioni scientifiche sui limiti dell’età umana e sul ruolo dell’attività fisica nella longevità.