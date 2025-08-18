Il 18 agosto 1993 a Lucerna bruciava il Kapellbrücke, il celebre ponte coperto

MeteoWeb

Il 18 agosto 1993, a Lucerna, nelle prime ore del mattino un devastante incendio distrusse gran parte del Kapellbrücke, il celebre ponte coperto che da secoli dominava il panorama della città. Costruito nel 1333 e considerato il più antico ponte coperto in legno d’Europa, il Kapellbrücke non era solo un’attrazione turistica, ma anche un simbolo identitario della Svizzera. Le fiamme, divampate poco dopo l’una di notte, si propagarono rapidamente lungo la struttura lignea, riducendo in cenere due terzi dei 204 metri del ponte. I vigili del fuoco intervennero con urgenza, riuscendo a salvare solo le sezioni più vicine alla torre dell’acqua, la Wasserturm. Inestimabile la perdita culturale: circa cento delle 147 tavolette dipinte che decoravano il soffitto, raffiguranti scene della storia svizzera e leggende locali, andarono distrutte.

La popolazione di Lucerna assistette sgomenta, incapace di fermare la distruzione di un monumento che da secoli univa le due sponde della Reuss. Poche ore dopo l’incendio, le autorità locali promisero la ricostruzione fedele del ponte, avviata immediatamente grazie a un’ampia mobilitazione.

Oggi il Kapellbrücke, ricostruito in tempi record, continua a raccontare la sua storia: quella di un patrimonio fragile, ma capace di rinascere dalle ceneri.