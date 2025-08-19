Il 19 agosto 2014 una tragedia nei cieli di Ascoli: la collisione tra Tornado

MeteoWeb

Il 19 agosto 2014 si consumava una tragedia nei cieli italiani. Due caccia Tornado del 6º Stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, impegnati in una missione di addestramento, si sono scontrati in volo precipitando nelle campagne nei pressi di Ascoli Piceno. A bordo vi erano 4 ufficiali dell’Aeronautica Militare: i capitani Mariangela Valentini e Alessandro Dotto, il maggiore Giuseppe Palminteri e il tenente colonnello Paolo Piero Franzese. Nessuno di loro è sopravvissuto all’impatto.

L’incidente è avvenuto durante una manovra a bassa quota, in un’area scarsamente abitata. I rottami dei 2 velivoli si sono sparpagliati in un raggio di diversi km, provocando incendi nei campi circostanti e richiedendo l’intervento immediato di vigili del fuoco e soccorritori. Le autorità locali e l’Aeronautica hanno avviato subito le operazioni di ricerca e recupero, mentre un’inchiesta interna è stata predisposta per chiarire le cause della collisione.

Dalle perizie tecniche sono state evidenziate carenze di pianificazione e organizzative per le quali sono state formulate ipotesi di reato. I 4 aviatori coinvolti nell’incidente erano ufficiali di esperienza, da anni in servizio operativo e con incarichi di comando. Poiché deceduti per cause di servizio, è stato loro tributato l’avanzamento di grado a maggiore.