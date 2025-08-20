Il 20 agosto 1975 la NASA lanciava Viking 1 verso Marte

Il 20 agosto 1975 la NASA compì un passo decisivo nell’esplorazione del Sistema Solare con il lancio della sonda Viking 1, destinata a Marte. Partita da Cape Canaveral a bordo di un razzo Titan IIIE-Centaur, la missione aveva un obiettivo ambizioso: raggiungere l’orbita del Pianeta Rosso, scattare immagini ad alta risoluzione e, soprattutto, tentare il primo atterraggio controllato di una sonda sulla sua superficie.
Dopo quasi un anno di viaggio interplanetario, il 19 giugno 1976 Viking 1 entrò in orbita marziana e il 20 luglio rilasciò il suo lander, che si posò con successo nella regione di Chryse Planitia. Fu un evento storico: per la prima volta un laboratorio automatico analizzava in loco il suolo marziano. Le strumentazioni a bordo cercarono tracce di vita microscopica, restituendo risultati controversi che ancora oggi alimentano il dibattito scientifico.
Oltre agli esperimenti biologici, Viking 1 trasmise migliaia di immagini dettagliate, contribuendo a ridefinire la conoscenza della geologia marziana e delle sue condizioni ambientali. La missione, durata ben oltre le aspettative, aprì la strada alle successive esplorazioni robotiche, segnando l’inizio di una nuova era nello studio dei pianeti.