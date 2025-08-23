Il 23 agosto 1966 Lunar Orbiter 1 scatta le prime foto della Terra dall’orbita della Luna

MeteoWeb

Il 23 agosto 1966 la sonda americana Lunar Orbiter 1 ha scattato le prime fotografie della Terra viste dalla prospettiva della Luna. Per la prima volta l’umanità ha potuto osservare il proprio pianeta sospeso nello Spazio, un globo luminoso che emergeva dal buio cosmico sopra l’orizzonte lunare. La missione, lanciata dalla NASA pochi giorni prima, aveva l’obiettivo principale di mappare la superficie del nostro satellite in vista delle future missioni Apollo. Tuttavia, durante la sua orbita attorno alla Luna, gli ingegneri decisero di orientare le fotocamere verso la Terra, cogliendo un’immagine che sarebbe diventata storica. Le fotografie in bianco e nero mostravano la metà superiore del pianeta, con il continente africano e parte dell’Asia ben distinguibili.

Quelle immagini non avevano soltanto un valore tecnico: segnarono anche un momento di profonda riflessione collettiva. Per la prima volta l’umanità si vedeva da lontano, fragile e isolata in un universo sconfinato. L’eco culturale e simbolica di quello scatto avrebbe anticipato l’impatto di altre celebri fotografie spaziali, come la “Earthrise” dell’Apollo 8.