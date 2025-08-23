Il 23 agosto 2023 l’India conquistava la Luna con Chandrayaan-3

MeteoWeb

Il 23 agosto 2023 l’India ha scritto una pagina storica dell’esplorazione spaziale: la sonda Chandrayaan-3 è riuscita a compiere un allunaggio controllato, facendo del Paese asiatico la 4ª nazione al mondo, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina, a posare un veicolo sul suolo lunare. La missione, guidata dall’agenzia spaziale ISRO (Indian Space Research Organisation), aveva come obiettivo principale quello di esplorare la regione del Polo Sud lunare, una zona di grande interesse scientifico per la possibile presenza di acqua ghiacciata. Dopo il fallimento parziale della precedente Chandrayaan-2 nel 2019, il successo di questa impresa è stato accolto con entusiasmo in tutta l’India, simbolo della determinazione e del progresso tecnologico del Paese.

Le immagini e i dati trasmessi dal lander Vikram e dal rover Pragyan hanno iniziato a fornire preziose informazioni sulla composizione del suolo e sull’ambiente lunare. L’impresa ha anche un forte valore geopolitico: l’India si afferma come protagonista di primo piano nella nuova corsa allo Spazio, in un momento in cui molte nazioni e aziende private guardano alla Luna come base per future missioni interplanetarie.