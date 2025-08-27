Il 27 agosto 1813 la Battaglia di Dresda, il trionfo di Napoleone

MeteoWeb

Il 27 agosto 1813, nei pressi di Dresda, Napoleone Bonaparte ottenne una delle sue ultime grandi vittorie militari, respingendo le forze coalizzate di Austria, Russia e Prussia. La battaglia si inserisce nel contesto della cosiddetta Guerra della Sesta Coalizione, quando le potenze europee si unirono nuovamente per frenare l’espansione dell’imperatore francese dopo il disastro della campagna di Russia. Con circa 120mila uomini a disposizione, Napoleone riuscì a difendere con abilità la città di Dresda, punto strategico in Sassonia, contro un esercito nemico quasi doppio per dimensioni. L’arrivo tempestivo delle sue guardie e l’uso sapiente dell’artiglieria permisero di infliggere gravi perdite alle truppe avversarie. In due giorni di scontri sanguinosi, i francesi ebbero la meglio, infliggendo agli alleati oltre 30mila tra morti, feriti e prigionieri, a fronte di perdite molto più contenute.

Il successo di Dresda dimostrò ancora una volta il genio tattico di Napoleone, capace di trasformare situazioni disperate in trionfi. Tuttavia, questa vittoria non si tradusse in un successo strategico duraturo: pochi mesi dopo, la disfatta di Lipsia avrebbe segnato l’inizio del tramonto definitivo dell’Impero napoleonico.