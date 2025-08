Il 4 agosto 2007 la NASA lanciava la sonda Phoenix verso Marte

MeteoWeb

Il 4 agosto 2007, dalla base di Cape Canaveral in Florida, la NASA lanciava la sonda Phoenix Mars Lander a bordo di un razzo Delta II. Obiettivo: raggiungere la regione polare Nord di Marte per indagare sulla presenza di acqua ghiacciata e analizzare il suolo marziano alla ricerca di tracce di vita passata o presente. La missione Phoenix nasceva come parte del programma Mars Scout, dedicato a esplorazioni più mirate e a basso costo. Dopo un viaggio di quasi 10 mesi e oltre 680 milioni di km percorsi, la sonda atterrò con successo sul Pianeta Rosso il 25 maggio 2008. Equipaggiata con bracci robotici, fotocamere e sofisticati strumenti scientifici, Phoenix riuscì a confermare l’esistenza di ghiaccio d’acqua sotto la superficie marziana e a raccogliere dati preziosi sul clima e sulla geologia del pianeta.

La missione si concluse ufficialmente nel novembre 2008, dopo che il rigido inverno marziano compromise le batterie solari. Nonostante la breve durata, Phoenix ha rappresentato un passo fondamentale per le future esplorazioni, aprendo nuove prospettive sulla possibilità che Marte abbia potuto, in passato, ospitare forme di vita.