Il 5 agosto 1973 l’Unione Sovietica lancia la sonda Mars 6 verso il Pianeta Rosso

Il 5 agosto 1973 l’Unione Sovietica lanciava la 13ª sonda diretta verso Marte: Mars 6. Parte del più ampio programma sovietico di esplorazione interplanetaria, la missione aveva l’obiettivo di studiare da vicino l’atmosfera e la superficie del Pianeta Rosso. La sonda impiegò oltre 7 mesi per raggiungere Marte, entrando nell’orbita marziana il 12 marzo 1974. Poco prima dell’arrivo, Mars 6 sganciò un modulo destinato a penetrare l’atmosfera del pianeta e atterrare sulla superficie. Durante la discesa, il lander trasmise per alcuni minuti dati fondamentali sull’atmosfera marziana, tra cui temperatura, pressione e densità, segnando un’importante conquista scientifica per l’epoca.

Purtroppo, poco prima dell’atterraggio il contatto con la sonda si interruppe e nessun dato venne ricevuto dalla superficie. Nonostante l’esito parzialmente negativo, Mars 6 rappresentò un traguardo importante nell’esplorazione di Marte, fornendo informazioni utili per le successive missioni sovietiche.