Il 6 agosto 1945 la bomba atomica spazzava via Hiroshima

Il 6 agosto 1945 il mondo entrò in una nuova era, segnata da un bagliore accecante e da un’onda d’urto che risuonò non solo a livello fisico, ma anche etico e scientifico. Alle 8:15 del mattino, un aereo B-29 americano, l’Enola Gay, sganciò una bomba atomica su Hiroshima, una città giapponese di importanza militare e industriale. Questo atto, che segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale, aprì un capitolo oscuro e complesso nella storia dell’umanità, sollevando interrogativi profondi sulla scienza, la guerra e il destino del nostro pianeta.

La fisica dell’esplosione: “Little Boy”

La bomba sganciata su Hiroshima, soprannominata “Little Boy“, era una bomba a fissione di uranio-235. La sua costruzione si basava su un principio relativamente semplice ma incredibilmente distruttivo: la reazione a catena.

All’interno della bomba, un proiettile di uranio-235 fu sparato contro un bersaglio di uranio-235, combinando le due masse per raggiungere la “massa critica”; La reazione a catena – Quando la massa critica viene superata, un neutrone libero collide con un nucleo di uranio-235, che si divide in nuclei più piccoli (come bario e kripton), rilasciando una quantità enorme di energia e altri neutroni. Questi neutroni, a loro volta, colpiscono altri nuclei, innescando una reazione a catena esponenziale;

Quando la massa critica viene superata, un neutrone libero collide con un nucleo di uranio-235, che si divide in nuclei più piccoli (come bario e kripton), rilasciando una quantità enorme di energia e altri neutroni. Questi neutroni, a loro volta, colpiscono altri nuclei, innescando una reazione a catena esponenziale; La potenza esplosiva – Sebbene “Little Boy” contenesse solo circa 64 kg di uranio arricchito, la sua potenza fu equivalente a circa 15 chilotoni di TNT. L’efficienza della bomba era tuttavia molto bassa: solo circa l’1.38% dell’uranio si divise effettivamente.

Gli effetti immediati: apocalisse istantanea

L’esplosione di “Little Boy” creò un’onda d’urto che superò i limiti dell’immaginazione. Gli effetti furono devastanti e si manifestarono in 3 forme principali: l’onda di calore, l’onda di pressione e la radiazione iniziale.

Le “ombre di Hiroshima”, sagome lasciate sul cemento e sui muri da persone e oggetti che assorbirono il calore e proteggevano le superfici retrostanti, sono una testimonianza macabra di questa forza. L’onda di pressione – La rapidissima espansione dei gas surriscaldati creò un’onda d’urto supersonica che distrusse quasi ogni struttura nel raggio di 2 km: Le finestre vennero infrante fino a 16 km di distanza;

L’onda di pressione fu seguita da venti incredibilmente forti, fino a 1.000 km/h, che sradicarono alberi e abbatterono ciò che restava degli edifici. La radiazione iniziale – Subito dopo l’esplosione, si generò una massiccia emissione di raggi gamma e neutroni, particelle ad alta energia estremamente dannose per i tessuti viventi: Questa radiazione iniziale uccise istantaneamente o quasi coloro che si trovavano a distanza ravvicinata e contribuì alla “malattia da radiazioni” che avrebbe afflitto i sopravvissuti (gli hibakusha).

Gli effetti a lungo termine: la spada di Damocle della radiazione

Mentre gli effetti immediati erano visibili e sconvolgenti, le conseguenze più insidiose furono quelle a lungo termine, causate dalla “pioggia nera” e dalla contaminazione radioattiva.

I sopravvissuti che non morirono immediatamente subirono una serie di sintomi orribili: nausea, vomito, perdita di capelli, emorragie interne e compromissione del sistema immunitario. Molti morirono nelle settimane e nei mesi successivi all’esplosione; Conseguenze genetiche e oncologiche – La radiazione ionizzante è una potente causa di mutazioni genetiche e cancro. Gli studi a lungo termine sugli hibakusha e sui loro discendenti hanno mostrato un aumento significativo dell’incidenza di leucemia, cancro alla tiroide, al seno e ai polmoni, tra gli altri. Questi studi, condotti dalla Radiation Effects Research Foundation (RERF), un’organizzazione congiunta nippo-americana, sono diventati la base per la comprensione scientifica dei rischi della radiazione.

L’eredità scientifica e morale

Il bombardamento di Hiroshima, e quello successivo di Nagasaki, ha costretto il mondo a confrontarsi con il potere distruttivo della scienza.

La nascita della fisica della radiazione – L’evento ha fornito una mole di dati senza precedenti sugli effetti biologici della radiazione, dati che hanno plasmato la radiologia medica, la fisica sanitaria e la comprensione della sicurezza nucleare;

I fisici, i chimici e gli ingegneri che avevano lavorato al Progetto Manhattan si confrontarono con la moralità delle loro creazioni. Scienziati come , che guidò il progetto, espressero profondo rammarico e misero in guardia il mondo dal pericolo delle armi nucleari; Il deterrente nucleare – L’evento di Hiroshima inaugurò l’era della “deterrenza nucleare”, in cui la minaccia di una guerra atomica ha dominato la geopolitica globale per decenni. La paura di un’altra Hiroshima ha spinto le nazioni a negoziare trattati di non proliferazione, sebbene la minaccia non sia mai scomparsa del tutto.

6 agosto 1945, la bomba atomica su Hiroshima un monito scientifico

Il 6 agosto 1945 non è solo una data storica, ma un monito scientifico. Hiroshima è diventata il simbolo di come la ricerca scientifica, se usata senza limiti etici e morali, possa portare a conseguenze catastrofiche. Le lezioni apprese in quel giorno, sulla fisica delle esplosioni nucleari e sugli effetti a lungo termine della radiazione, sono diventate il fondamento della nostra conoscenza sulla sicurezza nucleare. L’eredità degli hibakusha, i cui corpi e le cui vite sono diventati un laboratorio involontario per la scienza, ci ricorda che dietro ogni equazione e ogni esperimento, c’è un costo umano.