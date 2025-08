Il 6 agosto 2014 Rosetta incontra la sua cometa

MeteoWeb

Il 6 agosto 2014, dopo un viaggio lungo oltre 10 anni e quasi 7 miliardi di km, la sonda spaziale Rosetta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) raggiungeva il suo obiettivo: la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Era la prima volta nella storia in cui una sonda entrava in orbita attorno a una cometa, segnando un traguardo senza precedenti nell’esplorazione del Sistema Solare. Lanciata nel 2004, Rosetta era progettata per studiare da vicino una cometa e comprendere i processi primordiali che hanno dato origine al Sole e ai pianeti. Dopo un viaggio costellato di manovre complesse e ibernazioni controllate, Rosetta si è avvicinata lentamente alla cometa, inserendosi con precisione nella sua orbita.

L’impresa è culminata il 12 novembre 2014 con il rilascio del lander Philae, che è riuscito ad atterrare sulla superficie della cometa, inviando immagini e dati scientifici mai ottenuti prima. La missione si è conclusa il 30 settembre 2016, con lo schianto programmato dell’orbiter sulla superficie della cometa e la conseguente perdita del segnale.