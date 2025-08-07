Il 7 agosto 1959 il lancio di Explorer 6, primo passo verso l’Osservazione della Terra

MeteoWeb

Il 7 agosto 1959 gli Stati Uniti hanno lanciato con successo la sonda Explorer 6 dalla base di Cape Canaveral, in Florida. Progettata dalla NASA, la sonda è stata trasportata in orbita da un razzo Thor-Able, con l’obiettivo di studiare l’ambiente spaziale e fotografare per la prima volta la Terra dallo Spazio. Il lancio ha rappresentato un importante passo avanti nella corsa allo Spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Explorer 6, anche noto come “Satellite Paddlewheel” per i suoi pannelli solari a forma di pale, era dotato di strumenti per misurare le particelle ad alta energia, il campo magnetico terrestre e la densità del plasma nello Spazio.