Il 7 agosto 1974 Philippe Petit cammina su un cavo d’acciaio tra le Twin Towers di New York

In una delle imprese più audaci e spettacolari del secolo, all’alba del 7 agosto 1974 l’acrobata francese Philippe Petit ha camminato su un cavo d’acciaio sospeso tra le cime delle Twin Towers del World Trade Center di New York, a oltre 400 metri di altezza. Senza alcuna protezione o imbracatura, Petit ha sfidato il vuoto per circa 45 minuti, attraversando più volte lo spazio tra le torri davanti a un pubblico incredulo.

L’impresa, compiuta illegalmente, è stata preparata in gran segreto per mesi. Con l’aiuto di un piccolo gruppo di collaboratori, Petit ha introdotto di nascosto l’attrezzatura necessaria all’interno degli edifici, tendendo il cavo tra le torri durante la notte. Alle 07:15 del mattino, ha iniziato la sua traversata, eseguendo persino passi di danza e inginocchiandosi sul cavo per salutare i passanti sottostanti.

Arrestato al termine dell’esibizione, Petit è stato rilasciato poco dopo, acclamato come un artista visionario. La sua camminata tra le torri è già entrata nella leggenda come simbolo di coraggio, creatività e sfida ai limiti umani.