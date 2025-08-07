Il 7 agosto 1976 la sonda Viking 2 entra in orbita attorno a Marte

MeteoWeb

Il 7 agosto 1976 la sonda statunitense Viking 2 ha raggiunto con successo l’orbita di Marte, un nuovo traguardo nel Programma Viking della NASA. Dopo un viaggio interplanetario di circa 11 mesi, iniziava la seconda fase della missione americana volta a esplorare il Pianeta Rosso. Viking 2 era la seconda delle 2 missioni gemelle progettate per studiare Marte da vicino. Il suo compito era raccogliere dati dettagliati sull’atmosfera, la superficie e il potenziale di vita sul pianeta. La missione ha seguito Viking 1, che ha inviato a Terra le prime immagini ravvicinate della superficie marziana.