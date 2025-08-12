Autostrada A1, incendio su autocisterna di GPL: Vigili del Fuoco impegnati per la messa in sicurezza | VIDEO

MeteoWeb

Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco sulla A1 al km 525 (direzione nord) per la messa in sicurezza di un’autocisterna carica di GPL incendiata ieri. Completato nella notte il travaso del carico in un’altra cisterna; il gas residuo è in fase di combustione controllata in sicurezza. Traffico interdetto in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato, ossia un tratto di 40 chilometri tra Orte e Roma. Chiusi anche altri tratti, come la Diramazione di Roma nord tra Fiano Romano e il bivio per la A1 Milano-Napoli verso la stessa A1. Tra Orte e Orvieto si è creato una di coda di 15km.