Abruzzo, a Fossacesia avviata la ricognizione danni dopo il maltempo del 3 agosto

Maltempo Abruzzo, a Fossacesia la raccolta delle segnalazioni sarà aperta dal 12 al 30 agosto; dall'11 modulo sul sito del Comune

Fossacesia
MeteoWeb

Il Comune di Fossacesia ha avviato ufficialmente una procedura ricognitiva per raccogliere le segnalazioni di danni provocati dagli eventi meteorologici straordinari che hanno colpito il territorio comunale domenica 3 agosto. Le forti piogge, la grandine e il forte vento hanno causato pesanti conseguenze a infrastrutture pubbliche, abitazioni, attività economiche e agricole, oltre che agli stabilimenti balneari. Con delibera del Consiglio Comunale del 5 agosto, è stata richiesta alla Regione Abruzzo la dichiarazione dello stato di crisi per calamità naturale, primo passo per attivare eventuali misure di sostegno da parte della Regione e del Governo.

La raccolta delle segnalazioni sarà aperta dal 12 agosto al 30 agosto 2025. A partire da lunedì prossimo, 11 agosto, sarà possibile scaricare l’Avviso Pubblico e il relativo Modulo di Segnalazione Danni dal sito istituzionale del Comune oppure ritirarli negli uffici comunali.

Abbiamo agito con prontezza per chiedere alla Regione il riconoscimento dello stato di emergenza – spiega il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, in una nota – La ricognizione dei danni non implica automaticamente l’ottenimento di contributi o risarcimenti, ma è un passaggio indispensabile per fornire alle Autorità competenti una fotografia chiara della situazione. Invitiamo tutti coloro che hanno subito danni a compilare e inviare il modulo nei tempi indicati. Solo con una documentazione precisa e completa potremo rafforzare la nostra richiesta di interventi straordinari a livello regionale e nazionale“.

La procedura non comporta obblighi di spesa per il Comune né l’erogazione automatica di aiuti economici, ma è uno strumento fondamentale per proseguire con le richieste a Regione e Governo. La documentazione sarà raccolta dall’Ufficio di Protezione Civile comunale, con il supporto dell’Ufficio di segreteria del sindaco, che, verificate le segnalazioni, potranno inoltrare i dati agli Uffici della Regione e al Dipartimento di Protezione Civile regionale.

