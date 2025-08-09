Abruzzo, a Fossacesia avviata la ricognizione danni dopo il maltempo del 3 agosto

MeteoWeb

Il Comune di Fossacesia ha avviato ufficialmente una procedura ricognitiva per raccogliere le segnalazioni di danni provocati dagli eventi meteorologici straordinari che hanno colpito il territorio comunale domenica 3 agosto. Le forti piogge, la grandine e il forte vento hanno causato pesanti conseguenze a infrastrutture pubbliche, abitazioni, attività economiche e agricole, oltre che agli stabilimenti balneari. Con delibera del Consiglio Comunale del 5 agosto, è stata richiesta alla Regione Abruzzo la dichiarazione dello stato di crisi per calamità naturale, primo passo per attivare eventuali misure di sostegno da parte della Regione e del Governo.

La raccolta delle segnalazioni sarà aperta dal 12 agosto al 30 agosto 2025. A partire da lunedì prossimo, 11 agosto, sarà possibile scaricare l’Avviso Pubblico e il relativo Modulo di Segnalazione Danni dal sito istituzionale del Comune oppure ritirarli negli uffici comunali.

“Abbiamo agito con prontezza per chiedere alla Regione il riconoscimento dello stato di emergenza – spiega il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, in una nota – La ricognizione dei danni non implica automaticamente l’ottenimento di contributi o risarcimenti, ma è un passaggio indispensabile per fornire alle Autorità competenti una fotografia chiara della situazione. Invitiamo tutti coloro che hanno subito danni a compilare e inviare il modulo nei tempi indicati. Solo con una documentazione precisa e completa potremo rafforzare la nostra richiesta di interventi straordinari a livello regionale e nazionale“.

La procedura non comporta obblighi di spesa per il Comune né l’erogazione automatica di aiuti economici, ma è uno strumento fondamentale per proseguire con le richieste a Regione e Governo. La documentazione sarà raccolta dall’Ufficio di Protezione Civile comunale, con il supporto dell’Ufficio di segreteria del sindaco, che, verificate le segnalazioni, potranno inoltrare i dati agli Uffici della Regione e al Dipartimento di Protezione Civile regionale.