Abruzzo, sorpresi dal maltempo: escursionisti soccorsi sul Monte Brancastello

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto sul Monte Brancastello per soccorrere 2 giovani escursionisti, un uomo di 27 anni e una donna di 25 anni, originari di San Marino, sorpresi dal maltempo durante un’escursione. I due, in vacanza in Abruzzo, hanno intrapreso il sentiero che da Vado di Corno porta verso il Monte Brancastello e sono stati raggiunti da una fitta nebbia, pioggia e forti raffiche di vento che hanno reso impossibile proseguire in sicurezza. Smarrito l’orientamento, hanno allertato i soccorsi tramite il 118.

La Centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elisoccorso dell’Aquila con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo) ed una equipe sanitaria. A causa delle forti raffiche in quota, l’elicottero ha potuto sbarcare il tecnico circa 500 metri più in basso rispetto alla posizione degli escursionisti. Dopo averli raggiunti e messi in sicurezza, il tecnico ha condotto i 2 fino al punto di sbarco, dove sono stati recuperati in hovering. Successivamente, gli escursionisti sono stati riaccompagnati fino alla loro auto a Vado di Corno.