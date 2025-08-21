Abruzzo: ritardi e disagi per i voli a causa del maltempo, bird strike a Pescara

MeteoWeb

Giornata movimentata per i voli in Abruzzo. Oggi pomeriggio, durante la fase di decollo all’aeroporto d’Abruzzo di Pescara, un aereo Wizz Air diretto a Tirana ha impattato contro uno stormo di uccelli, ciò che in gergo viene chiamato “bird strike”. Il decollo è stato interrotto e l’aereo è stato sottoposto a controlli ai motori per garantire la massima sicurezza. I passeggeri sono rimasti a lungo in attesa di partire alla volta dell’Albania, si legge in un post sui social.

Ci ha poi pensato il maltempo ad aggiungere ulteriori disagi, con ritardi diffusi su diversi voli. In particolare, il volo Ryanair da Londra è stato dirottato a Bari e i passeggeri sono stati trasferiti in bus a Pescara. Ritardi si sono registrati sulle tratte per e da Trapani e per il Pescara-Bruxelles.