Aereo ambulanza si schianta sulle case vicino Nairobi: 6 morti in Kenya | FOTO

Almeno sei persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite quando un aereo ambulanza si è schiantato contro alcune case alla periferia di Nairobi, capitale del Kenya, oggi pomeriggio. Lo hanno reso noto le autorità locali. “Abbiamo perso quattro persone a bordo, incluso il pilota. La casa contro cui si è schiantato l’aereo ha riportato gravi danni e due persone sono morte”, ha riferito Henry Wafula, amministratore della contea di Kiambu, dove si è verificato l’incidente. Wafula ha poi aggiunto che due persone, tra cui un’anziana donna, sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale.