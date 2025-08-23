Aeronautica Militare, soccorso aereo per un bimbo di 50 giorni da Alghero a Roma

MeteoWeb

Un bimbo di soli 50 giorni, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito d’urgenza da Alghero a Roma a bordo di un velivolo G-650 del 31° Stormo di Ciampino. Si tratta del secondo intervento dalla Sardegna dopo ieri, quando lo stesso velivolo aveva trasportato un neonato di 12 giorni da Cagliari a Milano. L’intervento di oggi si è concluso da poco più di un’ora, consentendo al piccolo, in pericolo di vita e ricoverato presso l’AOU Sassari, di poter raggiungere in breve tempo l’Ospedale romano Bambino Gesù, per ricevere cure specialistiche specifiche e necessarie al suo caso. Il volo di oggi, come da prassi, è attivato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, dopo la richiesta della Prefettura di Sassari.

Partito da Ciampino, sede del 31° Stormo, il G-650 ha raggiunto l’aeroporto di Alghero intorno alle 17:00, qui ha imbarcato il piccolo paziente, accompagnato dai suoi genitori e da un’equipe medica per l’assistenza in volo, decollando quindi subito dopo alla volta di Roma. Giunti a Ciampino, il bimbo è stato affidato al personale sanitario che lo attendeva in ambulanza, per il successivo ricovero.

Attraverso questi interventi, l’Aeronautica Militare conferma il proprio ruolo al servizio della collettività, garantendo con professionalità e rapidità un supporto vitale per chi si trova in situazioni di emergenza.

Il volo di oggi, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse. I velivoli e gli equipaggi dell’Aeronautica Militare assicurano il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.