Aeronautica Militare: uomo in pericolo di vita, trasporto d’urgenza da Lamezia Terme a Bologna | FOTO

MeteoWeb

Si è conclusa questa notte intorno alle due la missione dell’Aeronautica Militare, svolta da un equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa con un velivolo C-130J, che ha portato da Lamezia Terme a Bologna un uomo di 26 anni in imminente pericolo di vita. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato disposto e coordinato in tempi rapidi dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano. Quest’ultima, sala operativa dell’Aeronautica Militare, ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa ha quindi permesso di imbarcare un’ambulanza, con a bordo il paziente e l’equipe medica, e di trasportarlo rapidamente dall’Azienda Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro al Policlinico “Sant’Orsola” di Bologna.

Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pisa e si è diretto verso l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ha imbarcato il mezzo adibito al trasporto sanitario d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Bologna, l’ambulanza ha continuato il viaggio verso l’ospedale di destinazione, affinché il paziente potesse ricevere le cure specialistiche del caso. Il C-130J ha invece fatto rientro a Pisa, tornando subito disponibile per possibili nuove attivazioni.

La 46ª Brigata Aerea di Pisa è uno dei Reparti dell’Aeronautica Militare che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni, insieme al 31° Stormo di Ciampino, al 14° Stormo di Pratica di Mare e agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. I Reparti di volo sono infatti a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.