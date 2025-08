Agosto ci regala una parata di pianeti, ecco come vederla

MeteoWeb

Agosto 2025 si preannuncia un mese straordinario per gli appassionati di astronomia. Oltre alla tradizionale pioggia di meteore delle Perseidi e alla luminosa “Luna dello Storione”, il vero evento clou sarà una parata di pianeti, una rara configurazione che vedrà 6 pianeti apparire contemporaneamente nel cielo mattutino. Non sarà uno spettacolo garantito per tutti, ma con un po’ di pazienza e il giusto tempismo, potremo assistere a un suggestivo allineamento celeste.

Quando e dove vedere la parata di pianeti

Questa “parata” si svolgerà tra il 10 e il 20 agosto, nelle ore che precedono l’alba. Bisognerà quindi puntare la sveglia presto e rivolgere lo sguardo verso Est, circa un’ora prima del sorgere del Sole. La visibilità dei pianeti cambierà leggermente a seconda della località geografica, ma in generale il periodo migliore sarà tra il 10 e il 17 agosto.

In questi giorni, 6 pianeti si troveranno nel cielo mattutino, anche se solo 4 saranno visibili a occhio nudo, e solo 3 in modo davvero evidente.

Cosa vedremo

Venere e Giove brilleranno vicinissimi tra loro, poco sopra l’orizzonte a Est. Più vicino al Sole, quindi più difficile da scorgere, ci sarà Mercurio, che apparirà come un piccolo puntino rossastro poco prima dell’alba. Guardando più in alto, Saturno dominerà il cielo a Sud, mentre Urano e Nettuno – troppo deboli per essere visti senza telescopio – si troveranno rispettivamente verso Sud/Est e sopra Saturno.

Dal 17 al 20 agosto, il cielo offrirà un altro spettacolo: la falce calante della Luna si sposterà tra i pianeti, diventando sempre più sottile.

Consigli per l’osservazione

Per godersi questo evento non serve alcuna attrezzatura speciale: bastano i propri occhi. Tuttavia, un binocolo può essere utile per individuare Mercurio, che tende a confondersi con la foschia vicino all’orizzonte. È importante però ricordare di smettere di usarlo prima che sorga il Sole, per evitare danni alla vista.

Telescopi di medie dimensioni permetteranno di scorgere anche Urano e Nettuno, che a occhio nudo restano invisibili.

Altri eventi del cielo di agosto

Oltre alla parata planetaria, agosto offrirà altri motivi per alzare gli occhi al cielo. Il 12 e 13 agosto ci sarà il picco delle Perseidi, la famosa pioggia di meteore. Per osservare meglio il cielo, il periodo ideale sarà tra il 16 e il 26 agosto, quando il chiarore lunare sarà meno intenso.

Chi si troverà in luoghi lontani dall’inquinamento luminoso potrà ammirare anche la Via Lattea, che attraversa il cielo partendo dalla zona del cosiddetto Triangolo Estivo e scendendo verso il cuore galattico, nei pressi delle costellazioni dello Scorpione e del Sagittario.