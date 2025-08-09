L’Alaska, il paradiso terrestre strategico per Artico, USA e Russia: ecco perchè è sede dello storico incontro tra Trump e Putin

MeteoWeb

Il tanto atteso incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà venerdì 15 Agosto, proprio nel giorno di Ferragosto, in Alaska. Adesso è ufficiale. La notizia è stata dapprima annunciata dallo stesso Donald Trump sul suo social Truth con un post nella notte: “L’attesissimo incontro tra me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America, e il Presidente russo Vladimir Putin, avrà luogo venerdì prossimo, 15 agosto 2025, nel Grande Stato dell’Alaska. Seguiranno ulteriori dettagli. Grazie per l’attenzione!”.

Dopo pochi minuti è arrivata la conferma dall’assistente del presidente russo, Yuri Ushakov: “La Russia e gli Stati Uniti sono vicini di casa, quindi è del tutto logico che il vertice dei leader si svolga in Alaska. In Alaska e nell’Artico si incrociano gli interessi economici della Russia e degli Stati Uniti, si intravedono prospettive di realizzazione di progetti su larga scala. Putin e Trump durante il vertice in Alaska si concentreranno sulla discussione delle opzioni per raggiungere una soluzione a lungo termine della crisi ucraina. Mosca e Washington dedicheranno i prossimi giorni a un lavoro attivo e intenso sulla definizione dei parametri dell’incontro in Alaska, sarà un processo non semplice. Mosca si aspetta che il prossimo incontro tra Putin e Trump, dopo l’Alaska, si svolga in Russia; è stato consegnato un invito al presidente degli Stati Uniti” ha concluso Ushakov.

Gli sviluppi sulla guerra in Ucraina

Ushakov ha anche affermato che i presidenti si concentreranno sulla discussione di “opzioni per raggiungere una soluzione pacifica a lungo termine della crisi ucraina“. Inizialmente si era ipotizzato che l’incontro si sarebbe tenuto negli Emirati Arabi Uniti. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che l’incontro si sarebbe potuto tenere a Roma, e invece le sorti dell’Ucraina, sembra che si decideranno senza Zelensky e l’Europa.

Ieri il Wall Street Journal, citando fonti tra funzionari europei e ucraini, ha riportato che Putin sarebbe pronto per un cessate il fuoco completo nel momento in cui l’Ucraina ritirerà le truppe da tutta la regione di Donetsk. La proposta russa prevede due fasi: la prima, in cui l’Ucraina ritirerà le truppe dalla Regione di Donetsk e la linea del fronte sarà congelata. Dopodiché (seconda fase), Putin e Trump concorderanno un piano di pace finale, che sarà successivamente discusso con Zelensky. Ieri lo stesso Donald Trump, sulla pace in Ucraina, ha detto ai giornalisti che “sarà molto difficile, ma ci saranno scambi di territori“.

La posizione strategica dell’Alaska

L’Alaska è il più grande dei 50 Stati degli Stati Uniti con una superficie di 1.723.000 km², quasi sei volte più grande dell’Italia. Gli abitanti sono però appena 740 mila, meno di quelli della sola città di Torino. Immaginate, quindi, meno abitanti del Comune di Torino distribuiti su un territorio grande sei volte l’Italia! La principale città dello Stato è Anchorage che conta 288 mila abitanti, poco più di quelli del Comune di Verona. Esclusa Anchorage, quindi, in Alaska vivono 460 mila abitanti, tutti distribuiti in piccoli centri (la seconda città è Fairbanks, che ha appena 32 mila abitanti, un piccolo villaggio alla pari di Vibo Valentia, tanto per rendere l’idea).

L’Alaska occupa una posizione geograficamente strategica, sia per la sua vicinanza alla Russia, sia per la sua importanza economica e politica. Questa regione remota e affascinante ha avuto una storia complessa, strettamente legata alle dinamiche internazionali, specialmente durante il periodo della Guerra Fredda. La sua geografia unica e le sue risorse naturali l’hanno resa un’area di interesse strategico per gli Stati Uniti e la Russia, con implicazioni geopolitiche di lunga durata.

La geografia dell’Alaska

L’Alaska è situata nell’estremo nord-ovest del continente americano, separata dal resto degli Stati Uniti da una striscia di territorio canadese. Confina a ovest con il Mare di Bering e l’Oceano Artico, mentre a est si affaccia sul Golfo dell’Alaska, nell’Oceano Pacifico. Una delle caratteristiche geografiche più interessanti dell’Alaska è la sua vicinanza alla Russia: tra le due nazioni si trova una stretta distanza di 4 km tra le isole Diómedes nel mare di Bering. Questo punto di contatto tra due continenti rappresenta un simbolo della relazione complessa e a volte tesa tra USA e Russia.

La sua posizione a cavallo tra il continente americano e il continente asiatico ha conferito all’Alaska un’importanza strategica, sia durante la Seconda Guerra Mondiale che nella Guerra Fredda. Inoltre, il suo territorio è estremamente variegato, con imponenti catene montuose, vaste distese di tundra, ghiacciai e un litorale molto frastagliato, che rendono l’Alaska non solo una risorsa naturale, ma anche una zona di rilevante valore militare.

La proiezione artica dell’Alaska

L’Alaska, con la sua posizione nell’estremo nord, ha una proiezione artica che la rende un’area di grande importanza per lo studio dei cambiamenti climatici e delle condizioni ambientali estreme. La regione artica dell’Alaska, che comprende gran parte della sua vasta superficie, è un punto di osservazione privilegiato per monitorare gli effetti del riscaldamento globale. Le temperature in questa zona sono in media più basse rispetto al resto degli Stati Uniti, ma negli ultimi decenni si sono registrati aumenti significativi, con cambiamenti evidenti nel ghiaccio marino e nelle calotte polari. Questo rende l’Alaska un laboratorio naturale per comprendere i fenomeni climatici estremi, come l’aumento delle temperature artiche, la fusione dei ghiacci e il riscaldamento degli oceani. La fusione del permafrost, in particolare, ha implicazioni anche per la stabilità del terreno e per le infrastrutture locali, rendendo l’Alaska un luogo chiave per studi sul cambiamento climatico e sulle sue ripercussioni a livello globale.

Basi di ricerca scientifica in Alaska

L’Alaska è sede di numerosi centri di ricerca scientifica che si concentrano su vari ambiti, tra cui meteorologia, vulcanologia, geofisica e scienze atmosferiche. Tra i più rilevanti, spiccano gli osservatori meteorologici e sismici che monitorano costantemente le condizioni ambientali della regione, grazie alla sua vulnerabilità ai fenomeni naturali estremi. Il Geophysical Institute dell’Università dell’Alaska, ad esempio, è una delle principali istituzioni per lo studio di terremoti, vulcani e cambiamenti atmosferici. Questo istituto gestisce numerosi osservatori in tutta la regione, che monitorano attività sismiche e vulcaniche, essendo l’Alaska una delle aree più sismicamente attive del mondo.

Inoltre, in Alaska sono presenti osservatori scientifici che studiano il comportamento del ghiaccio marino, l’influenza delle correnti oceaniche e i cambiamenti climatici. Gli osservatori meteorologici, come il National Weather Service Alaska, offrono dati cruciali per la previsione meteo, la gestione delle emergenze e la protezione delle comunità locali, che spesso si trovano ad affrontare condizioni estreme come tempeste di neve, freddo intenso e uragani artici.

Vulcani e terremoti in Alaska: una terra di attività sismica estrema

L’Alaska è una delle zone più attive dal punto di vista sismico e vulcanico del mondo. L’intera regione è situata lungo la Cintura di Fuoco del Pacifico, una zona di intensa attività tettonica che include numerosi vulcani attivi, come il Mount Redoubt e il Mount Spurr. Gli osservatori sismici dell’Alaska sono costantemente in allerta per monitorare terremoti di grande magnitudo che colpiscono frequentemente la regione. Tra i terremoti più significativi della storia recente, uno dei più devastanti è stato il mega terremoto del 1964, che ha avuto una magnitudo 9.2, il più potente mai registrato in Nord America e il secondo più forte della storia della Terra. Questo evento ha provocato gravi danni a infrastrutture e ha generato uno tsunami devastante che ha colpito le coste del Pacifico.

La frequenza di questi eventi sismici ha reso essenziale il monitoraggio continuo, non solo per la sicurezza delle popolazioni locali, ma anche per gli studi scientifici sul comportamento della crosta terrestre e delle forze geologiche in gioco. Gli studi vulcanologici sono altrettanto importanti, poiché l’attività dei vulcani può influenzare la qualità dell’aria e le condizioni ambientali in tutta la regione e oltre. In questo contesto, l’Alaska è una risorsa fondamentale per gli scienziati che studiano la geodinamica e il rischio naturale in una delle zone più vulnerabili del pianeta.

La storia dell’Alaska: dalla Russia agli Stati Uniti

La storia dell’Alaska è indissolubilmente legata alla Russia fino al 1867, quando l’impero zarista decise di vendere il suo territorio al governo degli Stati Uniti. La decisione fu presa per motivi economici e strategici. La Russia, che aveva iniziato a colonizzare l’Alaska nel XVIII secolo, si trovò in difficoltà economiche e politiche, e l’acquisizione del territorio divenne più un peso che una risorsa.

La vendita dell’Alaska agli Stati Uniti avvenne tramite un accordo noto come “Alaska Purchase“, che prevedeva il pagamento di 7,2 milioni di dollari, una somma che all’epoca sembrava esorbitante per un territorio così remoto e scarsamente popolato. Tuttavia, nel lungo termine, l’acquisto dell’Alaska per gli Stati Uniti si rivelò una mossa brillante, soprattutto grazie alle sue ricchezze naturali, come oro, petrolio e gas naturale.

L’Alaska e la Guerra Fredda

Durante la Guerra Fredda, la posizione strategica dell’Alaska assunse un’importanza ancora maggiore. Essendo così vicino alla Russia, l’Alaska divenne un punto fondamentale per la difesa del continente americano e un avamposto cruciale per gli Stati Uniti. Le basi militari in Alaska furono utilizzate per monitorare le attività sovietiche e per proteggere il territorio dagli attacchi provenienti dal Nord.

Inoltre, la sua vicinanza alla Siberia ha permesso agli Stati Uniti di mantenere una sorveglianza costante sulle attività sovietiche, soprattutto per quanto riguarda i missili a lungo raggio. L’Alaska divenne un punto di partenza per missioni di spionaggio e per la progettazione di sistemi di difesa aerea, come il sistema di missili a lunga gittata e radar avanzati.

L’Alaska oggi: implicazioni geopolitiche e economiche

Oggi, l’Alaska è ancora una delle aree più strategiche degli Stati Uniti, non solo dal punto di vista geopolitico, ma anche economico. Le sue risorse naturali, in particolare il petrolio e il gas, sono fondamentali per l’economia americana. Il territorio ospita una delle più grandi riserve di petrolio e gas naturale del paese, e la sua importanza nell’approvvigionamento energetico è aumentata negli ultimi anni.

Inoltre, la sua posizione strategica continua ad avere implicazioni nella politica estera degli Stati Uniti, soprattutto con la Russia e le nazioni circostanti. Sebbene le relazioni tra USA e Russia siano cambiate nel tempo, l’Alaska rimane un simbolo della competizione geopolitica e della rivalità tra le due potenze.

Oggi l’Alaska può rappresentare un nuovo punto d’incontro tra Stati Uniti e Russia grazie all’azione di Donald Trump, che dopo anni di crescenti tensioni, ha riavvicinato le due superpotenze e sta provando a riconciliare la Federazione Russa con l’occidente, evitando la degenerazione delle tensioni internazionali in nuovi pericolosi conflitti ormai fuori dal tempo e dalla storia.