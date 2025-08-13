Alaska, evacuazioni nella capitale Juneau mentre incombe un’inondazione glaciale da record

MeteoWeb

Alcune zone della capitale dell’Alaska si stanno preparando all’arrivo di quella che potrebbe essere un’inondazione record, dovuta alle acque piovane e allo scioglimento delle nevi che scorrono a valle da un bacino sbarrato dal ghiacciaio Mendenhall. Alcuni residenti di Juneau nella zona alluvionale sono stati evacuati, prestando attenzione alle allerte. La mattina di martedì 12 agosto, le autorità hanno confermato che l’acqua ha iniziato a fuoriuscire dalla diga di ghiaccio, con inondazioni previste fino a mercoledì.

Il ghiacciaio Mendenhall si trova a circa 19 chilometri da Juneau, dove vivono 30.000 persone, ed è una popolare attrazione turistica grazie alla sua vicinanza alla capitale dell’Alaska e al facile accesso tramite sentieri escursionistici. Le case alla periferia della città si trovano a pochi chilometri dal lago Mendenhall, che si trova sotto il ghiacciaio, e molte si affacciano sul fiume Mendenhall, in cui si sta riversando l’inondazione.

Rischio inondazioni record

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) prevede che le inondazioni raggiungeranno il picco tra le 8:00 e mezzogiorno locale di oggi. “Si tratterà di un nuovo record, in base a tutte le informazioni in nostro possesso”, ha dichiarato ieri in conferenza stampa Nicole Ferrin, meteorologa dell’NWS.

Un problema annuale

Le inondazioni del bacino sono diventate un problema annuale dal 2011 e negli ultimi anni hanno spazzato via case e allagato centinaia di abitazioni. Quest’anno, le agenzie governative hanno installato barriere temporanee nella speranza di proteggere diverse centinaia di abitazioni nell’area interessata dall’inondazione da danni estesi.

Le inondazioni si verificano perché un ghiacciaio più piccolo vicino al ghiacciaio Mendenhall si è ritirato – vittima del riscaldamento globale – lasciando un bacino che si riempie di acqua piovana e neve sciolta ogni primavera ed estate. Quando l’acqua crea una pressione sufficiente, si fa strada sotto o intorno alla diga di ghiaccio creata dal ghiacciaio Mendenhall, entra nel lago Mendenhall e infine scorre lungo il fiume Mendenhall, come è successo ieri. Prima che il bacino iniziasse a tracimare, il livello dell’acqua stava salendo rapidamente – fino a 1,22 metri al giorno durante le giornate particolarmente soleggiate o piovose, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale.

La città ha assistito a una serie di anni di inondazioni record nel 2023 e nel 2024, con il fiume che lo scorso agosto ha raggiunto il picco di 4,9 metri, circa 30 centimetri in più rispetto al precedente record stabilito l’anno prima, e inondazioni che si sono estese ulteriormente nella valle di Mendenhall. Quest’anno si prevedeva che l’inondazione avrebbe raggiunto il picco tra i 4,96 e i 5,12 metri. L’anno scorso, quasi 300 abitazioni sono state danneggiate.

Secondo l’Università dell’Alaska Sudorientale e l’Alaska Climate Adaptation Science Center, una grande inondazione può rilasciare circa 15 miliardi di galloni d’acqua. Ciò equivale a quasi 23.000 piscine olimpioniche. Durante l’inondazione dello scorso anno, la portata del fiume Mendenhall era circa la metà di quella delle Cascate del Niagara, affermano i ricercatori.

Un argine temporaneo

Quest’anno, i funzionari della città hanno risposto alle preoccupazioni dei proprietari immobiliari collaborando con enti statali, federali e tribali per installare un argine temporaneo lungo circa 4 chilometri di sponda del fiume, nel tentativo di proteggersi da inondazioni diffuse. Le 10.000 barriere “Hesco” sono essenzialmente enormi sacchi di sabbia destinati a proteggere completamente oltre 460 proprietà durante un evento di inondazione di 5,5 metri, ha affermato il responsabile delle emergenze Ryan O’Shaughnessy.

L’U.S. Army Corps of Engineers è all’inizio di quello che si prevede sarà un processo lungo anni di studio delle condizioni nella regione e di valutazione di opzioni per una soluzione più permanente, come un argine. Questa tempistica ha irritato alcuni residenti, che la ritengono irragionevole.

Si prevede che le inondazioni continueranno finché il ghiacciaio Mendenhall fungerà da diga di ghiaccio per sigillare il bacino, il che potrebbe durare altri 25-60 anni, secondo i ricercatori dell’università e del centro scientifico.