Alaska, un outburst glaciale ha riversato un’ondata d’acqua verso Juneau: come le barriere anti-inondazione hanno protetto la città dal disastro

Per il terzo anno consecutivo, un’ondata d’acqua si è riversata da un lago glaciale dell’Alaska, minacciando la capitale dello stato, Juneau. Tuttavia, le barriere anti-inondazione installate dalla città sono riuscite a impedire che si verificasse un disastro nella pittoresca città portuale, nonostante i livelli d’acqua record di questa settimana. La fuoriuscita è iniziata martedì 12 agosto nel Suicide Basin, un lago glaciale annesso al ghiacciaio Mendenhall che si estende nella parte occidentale di Juneau, a circa 16km dal centro città. Il bacino si è formato quando parti del suo ghiacciaio si sono sciolte e ritirate e ora agisce come un gigantesco secchio, riempiendosi di pioggia, neve e ghiaccio che si sciolgono lentamente durante l’estate.

Alla fine, il Suicide Basin si riempie così tanto da fuoriuscire dal ghiaccio circostante del ghiacciaio Mendenhall. Quando ciò accade, l’acqua si riversa nel vicino lago Mendenhall e infine si riversa lungo il fiume. Il fiume Mendenhall, che scorre lungo il lato ovest della città, ha superato il suo precedente livello record di 4,8 metri la mattina di mercoledì 13 agosto, dopo essere salito di oltre 2 metri in meno di 24 ore.

Ha raggiunto un nuovo record di 5 metri mercoledì mattina, secondo il servizio meteorologico, ben al di sopra del precedente record stabilito appena lo scorso agosto. I livelli del fiume hanno iniziato a scendere rapidamente poco dopo e a metà pomeriggio il livello del fiume era sceso a 3 metri.

Come le barriere anti-inondazione hanno protetto la città

Sebbene il fiume Mendenhall abbia raggiunto un nuovo livello record durante l’evento di quest’anno, lo scenario peggiore è stato evitato in gran parte grazie agli sforzi di prevenzione delle inondazioni messi in atto dalle autorità statali e locali in risposta alle inondazioni passate.

Un analogo outburst glaciale lo scorso anno ha scatenato inondazioni distruttive che hanno colpito più di 100 case a Juneau. I funzionari comunali hanno definito la gravità dell’alluvione “senza precedenti“. Il livello del fiume nel 2024 ha superato di ben 30cm quello raggiunto durante l’alluvione glaciale di inizio agosto 2023.

L’anno scorso, una barriera anti-inondazione è stata installata in aree soggette a inondazioni, dove risiedono circa 1.000 residenti e aziende, secondo un portavoce della città.

Alcune delle risorse che hanno contribuito a tenere a bada le acque alluvionali sono state fornite dall’Army Corps of Engineers all’inizio di quest’anno, ha affermato un funzionario, tra cui circa 11.000 metri di barriera HESCO, robusti sacchi modulari riempiti di sabbia utilizzati per bloccare le acque alluvionali. Questi sacchi sono utili durante disastri naturali come inondazioni improvvise e uragani, secondo il sito web di HESCO.

Oltre 100.000 sacchi di sabbia sono stati utilizzati anche per mitigare le inondazioni, secondo il Brig. Gen. Joseph Goetz, comandante e ingegnere di divisione della Divisione Oceano Pacifico del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti.

HESCO è un’azienda che produce sistemi di barriera. Le autorità locali hanno collaborato con il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti per monitorare le barriere.

“Le barriere HESCO hanno davvero protetto la nostra comunità. Se non fosse stato per loro, avremmo centinaia e centinaia di case allagate“, ha dichiarato Katie Koester, City Manager di Juneau, in una conferenza stampa.

L’acqua filtrava attraverso alcune barriere, ma non sono state violate, secondo un aggiornamento dalla città. “Detto questo, ci saranno comunque delle conseguenze, ci saranno ancora delle case allagate e lavoreremo… per valutare i danni e aiutare i nostri residenti“, ha aggiunto Koester.

Non ci sono stati soccorsi o incidenti causati dall’acqua, secondo Sam Russell, vice capo dei Vigili del Fuoco di Capital City Fire/Rescue, che serve la città e il distretto di Juneau. Russell ha esortato la popolazione a tenersi lontana dalle aree alluvionate fino a quando le squadre non avessero valutato la situazione.

Domenica 11 agosto, il Governatore dell’Alaska Mike Dunleavy ha emesso una dichiarazione preventiva di calamità per ottimizzare gli interventi di risposta alle emergenze. “Emanando questa dichiarazione prima che si verifichi l’alluvione, possiamo predisporre risorse e personale statali in anticipo per supportare i governi locali e tribali nei loro sforzi per proteggere vite umane, case e servizi essenziali”, ha dichiarato Dunleavy in una nota. “Il nostro obiettivo è agire tempestivamente per ridurre l’impatto e preservare la sicurezza della comunità”.

La capitale dell’Alaska, Juneau, ha una popolazione di circa 33.000 abitanti, secondo l’Ufficio del censimento degli Stati Uniti. La città è circondata da acque costiere a ovest e a sud.

Perché questo continua ad accadere?

Le esondazioni dei laghi glaciali sono diventate un evento regolare dal 2011 e sono peggiorate considerevolmente ogni anno dal 2023. Sono un’ulteriore conseguenza del cambiamento climatico. L’Artico, compresa l’Alaska, si sta riscaldando a una velocità doppia rispetto al resto del pianeta, a causa dell’aumento delle temperature globali. Questo sta causando l’assottigliamento o lo scioglimento dei ghiacciai, come quelli in Alaska.

L’aumento delle temperature ha ridotto drasticamente l’estensione del ghiacciaio Mendenhall e del suo Suicide Basin, creando il rischio annuale di outburst glaciali, poiché il ghiaccio viene sostituito da acqua liquida durante l’estate.