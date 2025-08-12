Albania: 50 incendi nelle ultime 24 ore, 19 ancora attivi

MeteoWeb

Il Ministero della Difesa albanese ha annunciato oggi che nelle ultime 24 ore sono stati individuati 50 incendi, 19 dei quali sono ancora attivi. Gli incendi sono scoppiati in diverse aree del Paese: nelle regioni di Valona, Diber, Berat, Tirana, Elbasan, Durazzo, Kukes e Scutari. Lo riporta l’agenzia albanese “Ata”. Per quanto riguarda gli incendi boschivi, è previsto un livello di rischio “elevato” in tutte le regioni e in alcune è previsto un rischio “molto elevato” in aree localizzate, in particolare nelle regioni di Scutari, nel distretto di Alessio e nella regione di Elbasan. Si prevede che le temperature massime raggiungeranno i +41°C nelle zone di pianura.