Algeria, incendi boschivi attivi in 11 province: operazioni in corso

Un’ondata di incendi boschivi sta interessando undici wilayat (province) in Algeria, dove i servizi della Protezione Civile, con il sostegno dell’Esercito nazionale e delle autorità forestali, continuano a lavorare per contenere le fiamme. In diverse aree, i roghi sono stati domati, ma in alcune località gli interventi sono ancora in corso. Nella provincia di Blida, proseguono le operazioni nella zona di Ben Saada, comune di Jababra, dove sono state impiegate unità mobili provenienti da Muftah, Sohan e Buqara. L’obiettivo principale è evitare che le fiamme raggiungano abitazioni e proprietà private. Due focolai sono stati già spenti, mentre il contenimento continua su altri due.

Situazioni critiche si sono verificate anche nelle province di Bejaia, Tizi Ouzou, Bouira, Mila, Jijel, Skikda, Setif, Al-Tarf e Qalmah, dove numerosi incendi sono stati controllati o estinti, ma resta attiva la vigilanza per prevenire eventuali riaccensioni, soprattutto nelle aree boschive più dense.

Coordinamento multilivello

Le autorità hanno confermato che è in atto un coordinamento multilivello tra Protezione Civile, forze armate, autorità locali e servizi forestali, mentre la Direzione generale delle foreste ha attivato un piano nazionale di prevenzione. Le misure includono il rafforzamento delle infrastrutture antincendio, l’uso di mezzi specializzati sul terreno e l’introduzione di nuove tecnologie per il monitoraggio e l’intervento rapido.

Le operazioni di contenimento sono rese complesse dalla vasta estensione delle aree colpite e dalle condizioni climatiche sfavorevoli. La popolazione è invitata a rispettare le indicazioni di sicurezza e collaborare con le autorità per evitare ulteriori danni.