Algeria nella morsa degli incendi: evacuati diversi villaggi

In Algeria, i Vigili del Fuoco hanno evacuato diverse famiglie dalle loro abitazioni a Chrea, circa 60km a sud-ovest di Algeri, a seguito di un grave incendio che non è ancora stato domato. Lo ha annunciato la Protezione Civile algerina, secondo cui sono stati dispiegati otto bombardieri d’acqua per aiutare i pompieri a combattere le fiamme. Le autorità non hanno specificato il numero di famiglie coinvolte. In un comunicato, la Protezione Civile ha riferito di “forti raffiche di vento” che alimentano gli incendi, rendendo più difficile la loro estinzione.

L’estensione dell’incendio non è stata precisata, ma dalle immagini diffuse dalla Protezione Civile si vedono grandi lingue di fuoco ai bordi di una strada che consumano la vegetazione e i Vigili del Fuoco che lottano contro l’incendio.

Alle 13:30 ora locale (12:30 GMT), in tutta l’Algeria, le autorità hanno segnalato 17 incendi in corso nelle ultime 24 ore, otto dei quali non ancora domati. Diverse regioni del nord del Paese sono state colpite negli ultimi giorni, in particolare intorno a Tizi Ouzou e Bejaïa in Cabilia, a est di Algeri, e a Orano, a ovest della capitale.

Gli incendi sono frequenti in estate nel nord dell’Algeria, dove si concentrano le foreste, ma negli ultimi anni si sono intensificati a causa dei periodi di siccità e del caldo legati al riscaldamento globale. Nel luglio 2023, più di 30 persone sono morte negli incendi boschivi che hanno devastato la regione di Bejaia, distruggendo migliaia di ettari di foreste e terreni agricoli e centinaia di case.