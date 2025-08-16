Allarme Dengue: turista milanese ricoverato dopo sintomi, scatta la disinfestazione nella frazione Abbadia

MeteoWeb

E’ ricoverato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona un turista milanese che, dopo un viaggio in Sri Lanka e alle Maldive, stava soggiornando nella frazione Abbadia di Osimo (Ancona) e qui ha manifestato i primi sintomi della dengue nella notte tra l’11 e il 12 agosto. E’ stato prima ricoverato all’ospedale Inrca di Osimo e dal 14 giovedi’ trasferito a Torrette per motivi precauzionali. L’Ast di Ancona ha fatto scattare l’allarme e, in base al Piano nazionale di prevenzione, ha richiesto la disinfestazione adulticida, che il sindaco di Osimo, Michela Glorio, ha disposto sull’intera frazione di Abbadia. Si svolgera’ per tre notti consecutive a partire da oggi.