Alleanza per la costruzione di una centrale: una nuova “ammiraglia” tecnologica nel settore nucleare

Il Kazakistan ha avviato la costruzione di una centrale nucleare insieme alla Russia. La cerimonia, a cui hanno partecipato l’amministratore delegato di Rosatom, Alexey Likhachev, e il presidente dell’Agenzia per l’energia atomica, Almasadam Satkaliyev, si sta svolgendo nei pressi del villaggio di Ulken, nella regione di Almaty. “Stiamo avviando in Kazakistan i lavori pratici per l’attuazione del progetto di costruzione di una centrale nucleare”, ha dichiarato Likhachev.

Il progetto

Rosatom ha spiegato che intende costruire “una vera e propria ammiraglia sul mercato della tecnologia nucleare”, aggiungendo che “il progetto in Kazakistan sarà una priorità tra le priorità della nostra società”. Il progetto prevede la consegna del reattore VVER-1200. “Siamo pronti a realizzare un progetto internazionale”, ha aggiunto Likhachev.