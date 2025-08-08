Allerta Caldo: domani 6 città con bollino arancione, domenica salgono a 13. Il bollettino

MeteoWeb

Sale l’allerta per la nuova ondata di caldo che sta avvolgendo l’Italia. Secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, domani, sabato 9 agosto, saranno 6 le città con bollino arancione, ossia il livello 2 di allerta che prevede condizioni di rischio per la salute delle persone più fragili, ovvero Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Rieti. Domenica 10 agosto, invece, saranno 13 le città in arancione, cui si aggiunge il bollino rosso di Firenze, ossia allerta massima con condizioni di rischio per l’intera popolazione. Le città con livello di allerta 2 saranno: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.

