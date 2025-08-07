Allerta Caldo, domani un bollino arancione e 12 gialli: il bollettino

MeteoWeb

Con il ritorno del caldo, tornano nelle città italiane i primi bollini arancioni, che indicano il rischio per la salute dei più fragili. Per la giornata di domani, venerdì 8 agosto, Firenze sarà contrassegnata dal bollino arancione (livello 2) nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Se poi ieri tutte e 27 le città monitorate erano contrassegnate in verde (nessun rischio), oggi si contano 4 città in giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore): sono Bolzano, Firenze, Perugia e Rieti.

Domani, oltre al bollino arancione di Firenze, si contano ben 12 bollini gialli: oltre a Bolzano e Perugia, nell’elenco ci sono Bologna, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Roma, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo.

