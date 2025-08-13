Allerta Caldo: domani e a Ferragosto “bollino rosso” in 16 città. Il bollettino

MeteoWeb

Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore reso noto dal Ministero della Salute, domani – giovedì 14 agosto – e dopodomani – venerdì 15 – saranno sedici (come oggi) le città con allerta di livello 3, la più elevata. Domani, dunque, “bollino rosso” a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Dopodomani, giorno di Ferragosto, uscirà dall’elenco Campobasso (che avrà bollino giallo), ‘rimpiazzata’ da Trieste.

L’allerta 3, come ricorda il Ministero, indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. E “tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.

