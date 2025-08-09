Allerta caldo e incendi in Sicilia: il bollettino per domani

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta per rischio incendi e ondate di calore, valida per la giornata di domani, domenica 10 agosto. Prevista allerta arancione (pericolosità media) per rischio incendi in tutta l’isola. Per quanto riguarda il caldo, emessa allerta gialla (livello 1) a Palermo, dove è prevista una temperatura massima percepita di +35°C, secondo quanto riporta il bollettino di allerta.

