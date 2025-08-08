Allerta Caldo Sicilia: allarme arancio per incendi in tutta l’isola

Ecco i dettagli della nuova allerta sul rischio incendi e caldo che sarà in vigore in Sicilia nella giornata di sabato 9 agosto

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha pubblicato un’allerta per rischio incendi e ondate di calore, valida per la giornata di domani, sabato 9 agosto. È prevista allerta arancione per rischio incendi in tutta l’isola. Per quanto riguarda il caldo, è stata emessa allerta gialla (livello 1) a Palermo sia per il 9 che per il 10 agosto, con una temperatura massima percepita rispettivamente di +36 e +35°C, secondo quanto riporta il bollettino.

