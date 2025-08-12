Allerta caldo, mercoledì e giovedì bollino rosso in 16 città: il bollettino

MeteoWeb

Anche per giovedì 14 agosto sono confermati 16 bollini rossi, cioè il livello massimo, in altrettante città italiane sulle 27 monitorate nell’ambito del bollettino sulle ondate di calore elaborato dal Ministero della Salute. Alla vigilia di Ferragosto la situazione, in base all’ultimo aggiornamento di questa mattina, non cambia rispetto al quadro di mercoledì 13, presentando gli stessi bollini rossi. Ecco la situazione per il 14 agosto: le 16 città con la massima allerta (livello 3) sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino arancione per Trieste. Giallo per Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Bollino verde per Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Reggio Calabria.

