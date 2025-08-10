Allerta Caldo Piemonte, zero termico a 4.700-4.800 metri: il bollettino per 11-12 agosto

MeteoWeb

Bollino rosso per le ondate di calore oggi in sei province su otto del Piemonte, con temperature massime oltre i +35°C e minime che scendono intorno ai +24-25°C solo nel primo mattino. Restano escluse Biella e Verbania, dove il bollino è arancione. Lo zero termico è previsto tra 4.700 e 4.800 metri, con assenza di precipitazioni, salvo isolati piovaschi sulle Alpi a metà giornata. La situazione meteorologica descritta nel bollettino dell’Arpa Piemonte prevede il persistere del bollino rosso a Torino e in altre cinque province anche domani, lunedì 11 agosto, con bollino arancione ad Asti e Biella, mentre martedì 12 bollino rosso solo a Torino, Cuneo e Vercelli, con le altre province arancioni (tranne Verbania, gialla).

Ozono

La situazione dell’ozono oggi è senza problemi sulle Alpi settentrionali e su quelle occidentali, mentre viene sconsigliata l’attività fisica all’aperto nel resto del Piemonte (livello 1, giallo). Questa raccomandazione lunedì 11 varrà per l’intera regione, mentre martedì 12 ci sarà un peggioramento nell’area centro settentrionale, che passerà al livello 2, arancione, in cui viene sconsigliata l’attività motoria all’aperto. Miglioramento invece per le Alpi settentrionali, che torneranno senza problemi, verdi.

Rischio incendi

L’Arpa valuta medio il rischio incendi in tutta la regione, elevato nell’area ovest e in quella sud-est, dove domani il rischio diventerà molto elevato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.